Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 12:31 glavcom.ua
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Наслідки рашистської атаки на Донеччину
Нацполіція

Найбільше ударів зазнала Авдіївка

Російські загарбники протягом минулої доби 44 рази вдарили по населених пунтах Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Окупанти поцілили в житлові будинки, школу в місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, в Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Загинули цивільні мешканці, є поранені», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ворог обстрілював житлові квартали з авіації (некерованими ракетами), зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивних систем залпового вогню.

Найбільше ударів – 17 – зазнала Авдіївка. Також постраждали Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка, Комишуваха.

«Рашисти вбили мирних жителів в Авдіївці,  Нью-Йорку,  Бахмуті та Соледарі. Люди гинули у своїх оселях. Тільки в Торецьку внаслідок російських обстрілів  за день зруйновано та пошкоджено 12 будинків. Через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донеччини залишилися без води», – додали в поліції.

11 фото
На весь екран

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 липня читайте тут.

 

Теги: поліція Донеччина окупанти росія війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із Києва видно дим над Вишгородським районом
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
Сьогодні, 06:12
У Миколаєві зруйновано заклади освіти та житлові будинки
Атака на Миколаїв: мер повідомив, куди влучили ракети
Сьогодні, 09:25
Рашисти знову обстріляли Криворізький район
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Сьогодні, 11:46

Події в Україні

Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту