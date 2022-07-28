Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)

Найбільше ударів зазнала Авдіївка

Російські загарбники протягом минулої доби 44 рази вдарили по населених пунтах Донеччини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«Окупанти поцілили в житлові будинки, школу в місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, в Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Загинули цивільні мешканці, є поранені», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ворог обстрілював житлові квартали з авіації (некерованими ракетами), зенітно-ракетного комплексу С-300 та реактивних систем залпового вогню.

Найбільше ударів – 17 – зазнала Авдіївка. Також постраждали Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка, Комишуваха.

«Рашисти вбили мирних жителів в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі. Люди гинули у своїх оселях. Тільки в Торецьку внаслідок російських обстрілів за день зруйновано та пошкоджено 12 будинків. Через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донеччини залишилися без води», – додали в поліції.

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Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 28 липня читайте тут.