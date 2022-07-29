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На Донеччині окупанти зосередяться на одному напрямку – ISW

Оксана Воронцова
Сьогодні, 06:21 glavcom.ua
На Донеччині окупанти зосередяться на одному напрямку – ISW
На Донеччині тривають бої
фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики вважають, що російським військам не вдасться захопити Бахмут

Російські війська, ймовірно, прагнуть отримати вигоду з останніх незначних досягнень на південний схід від Бахмута, продовжуючи спроби просування в цьому районі. Можливо, російські війська можуть зменшувати намагання взяти Сіверськ і зосередитись на Бахмуті. Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

Аналітики вважають малоймовірним, що російські війська візьмуть сам Бахмут, незважаючи на нещодавнє поступове просування в його напрямку.

Також зазначається, що росіяни можуть активізувати наступальні операції навколо Авдіївки та створювати умови для відновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

Російські сили також зробили спробу обмеженого наземного наступу на півдні, але, ймовірно, зазнали територіальних втрат у Херсонській області. Вони намагаються зберегти свої наземні шляхи через Дніпро, що з'єднують Херсон із тиловими районами у східній частині Херсонської області.

На Донеччині окупанти зосередяться на одному напрямку – ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Російські війська в Донецькій області, ймовірно, прагнуть отримати вигоду з нещодавніх маргінальних територіальних здобутків навколо Бахмута та можуть відмінити пріоритетність спроб взяти Сіверськ.
  • Російські війська вели обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на північний схід і південний захід від Бахмута.
  • Можливо, російські війська посилюють наступальні операції навколо Авдіївки, щоб зменшити українські удари в Донецьку та навколо нього.
  • Можливо, російські війська створюють умови для відновлення наступальних операцій на місто Харків.
  • Російські війська спробували здійснити обмежений наземний наступ на південному напрямку, але, ймовірно, зазнають територіальних втрат у Херсонській області.
  • Російські війська намагаються зберегти свої наземні лінії зв’язку через річку Дніпро, що з’єднує місто Херсон із тиловими районами на сході Херсонської області.
  • Кремль продовжив заходи щодо компенсації втрат офіцерів і живої сили в Україні.
  • Кремль продовжує інституціоналізацію своїх окупаційних адміністрацій на окупованих частинах України для підготовки до фіктивних референдумів, анексії та інтеграції до Росії.

Як повідомлялося, кремлівський диктатор Володимир Путін призначив нового заступника міністра оборони країни-агресорки Сергія Шойгу

Теги: війна росія окупанти окупація Донеччина

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