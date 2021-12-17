Донецькі шахтарі відмовилися підніматися на поверхню через зарплатні борги

Шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати в повному обсязі

Шахтарі держпідприємства «Мирноградвугілля» на Донеччині залишилися в шахті, вимагаючи погашення боргів із зарплати. Про це повідомляє Покровсько-Мирноградська територіальна організація «Профспілки працівників вугільної промисловості» у п'ятницю, 17 грудня.

«14 шахтарів дільниці номер 1 з видобутку вугілля шахти «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» відмовилися виїжджати нагору. Шахтарі вимагають погасити заборгованість із заробітної плати в повному обсязі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для мітингувальників організовані та будуть доставлені у найкоротші терміни сухі пайки та вода.

Станом на 19:00 12 гірників залишаються в шахті. Третя зміна вугледобувної дільниці номер 1 підтримала акцію протесту та приєдналися до протесту на поверхні, додали у профспілці.

Напередодні нардепи Волинець й Арахамія посварилися у Раді через зарплати шахтарів.

Як відомо, під будівлею Верховної Ради 16 грудня відбувся мітинг шахтарів, які вимагали погасити перед ними багатомісячний борг за заробітною платою.

Пізніше на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни до Державного бюджету на 2021 рік, які стосуються погашення заборгованостей із зарплат працівникам державних шахт. Відповідний законопроєкт №5891-1 підтримали 311 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних шахт спрямують 2,4 млрд грн. Можливість з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.