На «ArcelorMittal Кривий Ріг» стався обвал породи, є жертва

Під час підрядних робіт стався обвал гірської породи

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області проводить розслідування нещасного випадку

На території Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на Дніпропетровщині стався нещасний випадок зі смертельним наслідком із прохідником ПП «Світекс». Про це повідомляє Держслужба з питань праці у четвер, 2 грудня.

«Під час підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонту 1135 м ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався обвал гірської породи, смертельно травмований робітник», – йдеться у повідомленні.

Наразі Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області створює комісію, проводить розслідування нещасного випадку.

Зазначимо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Нагадаємо, нещодавно 46 гірників та п'ять рятувальників загинули на шахті «Листвяжна» в Кемеровській області Росії.

Повідомлялося, що у загиблих рятувальників закінчився кисень.

Десятки людей, постраждалих через пожежу і вибух, перебувають у лікарнях. Деякі з них дістали отруєння димом. Четверо людей перебувають у критичному стані.

Як раніше повідомляли ЗМІ із посиланням на російське мністерство надзвичайних ситуацій, після пожежі на шахті на поверхню було евакуйовано 237 людей, 45 дістали травми. Загалом у шахті на момент пожежі перебували 285 людей.

Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник.