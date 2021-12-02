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    На «ArcelorMittal Кривий Ріг» стався обвал породи, є жертва

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    Під час підрядних робіт стався обвал гірської породи - На «ArcelorMittal Кривий Ріг» стався обвал породи, є жертва
    Під час підрядних робіт стався обвал гірської породи
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області проводить розслідування нещасного випадку

    На території Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на Дніпропетровщині стався нещасний випадок зі смертельним наслідком із прохідником ПП «Світекс». Про це повідомляє Держслужба з питань праці у четвер, 2 грудня.

    «Під час підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонту 1135 м ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався обвал гірської породи, смертельно травмований робітник», – йдеться у повідомленні.

    Наразі Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області створює комісію, проводить розслідування нещасного випадку.

    Зазначимо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг».

    Нагадаємо, нещодавно 46 гірників та п'ять рятувальників загинули на шахті «Листвяжна» в Кемеровській області Росії.

    Повідомлялося, що у загиблих рятувальників закінчився кисень.

    Десятки людей, постраждалих через пожежу і вибух, перебувають у лікарнях. Деякі з них дістали отруєння димом. Четверо людей перебувають у критичному стані.

    Як раніше повідомляли ЗМІ із посиланням на російське мністерство надзвичайних ситуацій, після пожежі на шахті на поверхню було евакуйовано 237 людей, 45 дістали травми. Загалом у шахті на момент пожежі перебували 285 людей.

    Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник.

    Теги: шахта Кривий Ріг смерть завод Дніпропетровщина
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    На «ArcelorMittal Кривий Ріг» стався обвал породи, є жертва