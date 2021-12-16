Волинець й Арахамія посварилися у Раді через зарплати шахтарів

Волинець: «Це рабство, коли люди тяжко працюють, а їм не виплачують заробітну плату»

У сесійній залі Верховної Ради депутати знову спілкувалися на підвищених тонах. Народний депутат від «Батьківщини» Михайло Волинець звинуватив керівника фракції «Слуга народу» Давіда Арахамію в обмані та маніпуляціях. Про це Волинець заявив на позачерговому засіданні парламенту під час обговорення питання заборгованостей по заробітній платі для шахтарів.

«Це рабство, коли люди тяжко працюють, а їм не виплачують заробітну плату. Я дякую народним депутатам з бюджетного комітету, які вчора таємно підтримали законопроєкт, щоб проголосувати сьогодні за основу і в цілому. Але я отримав конфіденційну інформацію, що керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія доручив депутатам з монобільшості проголосувати лише у першому читанні. Це обман, це маніпуляція. Ми йдемо на канікули на два місяці, потім ще буде робота в округах. За два місяці не буде можливості виплатити зарплату шахтарям. Я прошу пана Арахамію вийти сюди і пояснити, чому ви даєте такі вказівки», – заявив Волинець.

Арахамія не примусив довго чекати на відповідь і одразу відреагував на виступ колеги. Зокрема, керівник фракції «слуг» заявив про маніпуляції.

«Ми звикли, коли ви маніпулюєте та брешете людям. Я прошу вас зараз вибачатися за це. Ви кажете, що я надав якийсь наказ. Учора на комітеті було проголосовано не тому що, ви популістські заяви збираєте, а тому що ми хочемо заплатити людям. Шахта «Надія» також і там є борги… І ми кажемо, що треба провести з Мінфіном консультації, знайти джерело коштів та сплатити їм у січні», – уточнив Арахамія.

Під будівлею Верховної Ради 16 грудня відбувається мітинг шахтарів, які вимагають погасити перед ними багатомісячний борг за заробітною платою.

Пізніше на позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт про зміни до Державного бюджету на 2021 рік, які стосуються погашення заборгованостей із зарплат працівникам державних шахт. Відповідний законопроєкт №5891-1 підтримали 311 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних шахт спрямують 2,4 млрд грн. Можливість з'явилася за рахунок виконання планових показників від рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу.

Нагадаємо, декілька днів тому нардепи Южаніна та Ковальчук влаштували сварку в Раді. Нардепки Геращенко й Устінова влаштували гарячу сварку в соцмережі.

Раніше співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко звинуватила нардепа Сергія Притулу в роботі на Банкову, натомість останній їдко відповів їй у соцмережах.

Нагадаємо, раніше нардеп Шуфрич посварився зі «слугою народу» у прямому ефірі.