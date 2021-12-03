У Кривому Розі під час обвалу шахти загинув 48-річний гірник

Правоохоронці відкрили справу

У Кривому Розі на шахті стався обвал породи, один гірник загинув. Про це повідомили у Держслужбі з питань праці.

«2 грудня на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався нещасний випадок із прохідником ПП «Світекс», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що при виконанні підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонт 1135 метрів шахти стався обвал гірської породи та смертельно травмував робітника.

На цей час управлінням Держпраці в Дніпропетровській області вживаються заходи щодо створення комісії та проведення розслідування нещасного випадку.

Як згодом повідомили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції, обвал стався вночі на шахті Артем-1. Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але коли його дістали, він був уже мертвий.

За цим фактом правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 КК України.

Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник.

Раніше на шахті «Червоний партизан», що під контролем російських бойовиків «ЛНР», загинули дев’ятеро осіб і ще троє перебувають у важкому стані. Всього 19 осіб отримали різні травми. Аварія сталася через грубе порушення техніки безпеки, про яку знало керівництво шахти, а також генеральний директор так званого «ГУП «Східвугілля».

Також міністр енергетики Герман Галущенко вперше спустився у забій до гірників. Це сталось на шахті Степова, що на Львівщині.