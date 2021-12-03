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    У Кривому Розі під час обвалу шахти загинув 48-річний гірник

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    У Кривому Розі під час обвалу шахти загинув 48-річний гірник
    фото з відкритих джерел

    Правоохоронці відкрили справу

    У Кривому Розі на шахті стався обвал породи, один гірник загинув. Про це повідомили у Держслужбі з питань праці.

    «2 грудня на території ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» стався нещасний випадок із прохідником ПП «Світекс», – йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що при виконанні підрядних робіт на орт-заїзді 231 осі горизонт 1135 метрів шахти стався обвал гірської породи та смертельно травмував робітника.

    На цей час управлінням Держпраці в Дніпропетровській області вживаються заходи щодо створення комісії та проведення розслідування нещасного випадку.

    Як згодом повідомили у пресслужбі Криворізького районного управління поліції, обвал стався вночі на шахті Артем-1. Під уламками опинився 48-річний прохідник. Чоловіка намагалися врятувати його колеги, але коли його дістали, він був уже мертвий.

    За цим фактом правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 272 КК України.

    Нагадаємо, у жовтні на шахті у Червонограді загинув 62-річний гірник.

    Раніше на шахті «Червоний партизан», що під контролем російських бойовиків «ЛНР», загинули дев’ятеро осіб і ще троє перебувають у важкому стані. Всього 19 осіб отримали різні травми. Аварія сталася через грубе порушення техніки безпеки, про яку знало керівництво шахти, а також генеральний директор так званого «ГУП «Східвугілля».

    Також міністр енергетики Герман Галущенко вперше спустився у забій до гірників. Це сталось на шахті Степова, що на Львівщині.

    Теги: шахта Кривий Ріг смерть аварія розслідування Дніпропетровщина
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    У Кривому Розі під час обвалу шахти загинув 48-річний гірник