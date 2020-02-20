Дощ, мокрий сніг і температура до +11: прогноз погоди в Україні на четвер



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У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 6-8° тепла

У четвер, 20 лютого, у низці областей України очікуються дощі та мокрий сніг, температура вдень від 3 до 11° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«20 лютого у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі також в Криму та Приазов'ї місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів. У центральних, південних та східних областях вночі та вранці подекуди туман. На сході країни та у Карпатському регіоні вночі на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на Одещині та Миколаївщині місцями до 11°. В Карпатах невеликий сніг; температура протягом доби 0-5° морозу», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.