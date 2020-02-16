У Британії вирує буревій «Денніс», є жертви, скасовані сотні авіарейсів



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За останні 24 години в уельському місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів

У Великій Британії у результаті буревію «Денніс» двоє людей потонули, скасовано сотні авіарейсів.

Про це повідомляє DW.

«У Великій Британії другий день вирує буревій «Денніс», який приніс з собою сильні вітри та рясні опади. Британська метеорологічна служба у неділю, 16 лютого, видала понад 250 попереджень про небезпеку повеней у Англії, Шотландії та Уельсі»,- йдеться у повідомленні.

Очікується, зокрема, що з берегів може вийти річка Ніт в Південному Уельсі, а місцеві ЗМІ вже повідомили, що у місті Понтіпул розлилась річка Тафф.

«За останні 24 години в уельському місті Тредегар випало понад 105 міліметрів опадів, а на населений пункт Абердарон обрушився вітер швидкістю 146 кілометрів на годину. В регіонах, що постраждали від повеней, для допомоги населенню було задіяно 75 військовослужбовців та 70 резервістів», – зазначили у повідомленні.

Поінформовано, що 15 лютого на східному узбережжі країни в Північному морі були знайдені тіла двох чоловіків, які потонули під час буревію.

По всій країні через сильний вітер було скасовано сотні авіарейсів, рух потягів порушувався через повені. Внаслідок цього постраждали десятки тисяч пасажирів, які планували відправитися у подорожі під час зимових шкільних канікул.

Нагадаємо, у Нідерландах оголосили штормове попередження, а у Німеччині скасували футбольний матч через ураган Сабіне.

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