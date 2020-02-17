Аномально тепла зима: лютий у Києві б’є температурні рекорди



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Ніч 15 лютого була найтеплішою за 140 років

У суботу, 15 лютого, кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані спостережень своєї метеостанції.

Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +2,3°С, що на 1,4°С тепліше ніж у 1950 році.

Ніч на 17 лютого у Києві виявилась також найтеплішою. Стовпчик термометра не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше ніж у 1974 році.

Нагадаємо, 2 лютого у Києві було встановлено перший температурний рекорд цього місяця. Після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

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