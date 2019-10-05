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    Події в Україні

    Дощі і температура до +15: прогноз погоди в Україні на суботу

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    Вихідними і на початку наступного тижня в Україні&nbsp;відчутно похолодає - Дощі і температура до +15: прогноз погоди в Україні на суботу
    Вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, температура вдень 11-13°

    В Україні у суботу, 5 жовтня, синоптики прогнозують дощі у південних та східних областях. Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень - 10-15° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «5 жовтня хмарно з проясненнями. В Україні, крім Вінницької, більшості західних та північних областей, дощі, подекуди грози, у південних, вдень також і в Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі», - йдеться в повідомленні.

    Температура вночі становитиме 3-8° тепла, на півдні та сході країни 9-14°; вдень 10-15°, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму 16-21°.

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    В Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий дощ з мокрим снігом; температура протягом доби 1-6° тепла.

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 5-7° тепла, вдень 11-13°.

    Раніше повідомлялося, що вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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