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    Синоптик попередила про різке погіршення погоди у Карпатах

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    Синоптик попередила про різке погіршення погоди у Карпатах
    Фото: Світлана Несчетна, Главком

    За даними Діденко, із завтра у Карпатах починається дощова холодна погода, на решті території ще пару днів втримається суха погода

    У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «До уваги тих, хто ганяє по Карпатах. Із завтра починається дощова холодна погода. Обережно», - попередила Діденко.

    Прогноз опадів. Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Прогноз опадів. Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    На решті території втримається суха погода, зазначила синоптик.

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    Прогноз температури повітря. Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Прогноз температури повітря. Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказати, можливо й рукавички», - підсумувала синоптик.

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