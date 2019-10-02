Синоптик попередила про різке погіршення погоди у Карпатах



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Фото: Світлана Несчетна, Главком

За даними Діденко, із завтра у Карпатах починається дощова холодна погода, на решті території ще пару днів втримається суха погода

У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«До уваги тих, хто ганяє по Карпатах. Із завтра починається дощова холодна погода. Обережно», - попередила Діденко.

Прогноз опадів. Карта: Наталка Діденко / facebook.com

На решті території втримається суха погода, зазначила синоптик.

Завтра похолодає в західних областях до +11+17 градусів.

У більшості областей утримажться комфортна погода, +17+24 градуси.

У Києві 3-го жовтня - також ще без опадів та тепло, +22, +23 градуси.

4-го жовтня погода у столиці зміниться: похолодає та пройдуть дощі.

Прогноз температури повітря. Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«З найближчої перспективи четвер очікується найтеплішим днем, окрім вже Заходу України, далі будуть пуховики, шалики до носа, шапки на очі і, страшно сказати, можливо й рукавички», - підсумувала синоптик.