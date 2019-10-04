Вихідними і на початку наступного тижня в Україні сильно похолодає



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Вдень на вихідних очікується +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля і навіть «мінусів», періодичні дощі, а в понеділок на Півночі та Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг

Вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до «мінусів», періодичні дощі, а в понеділок на півночі та заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг. У суботу південний схід та схід України ще зроблять спробу затримати тепло, але в неділю й там після аж +20 градусів похолодає до +12+16 градусів», - зазначила синоптик.

За її даними, дощі завтра, 5 жовтня, найбільш ймовірні в західних областях, невеличкими зграйками на півночі.

«На Одещині, Миколаївщині, Херсощині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними. У більшості областей центру дощі, якщо й можливі, то локально», - повідомила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

На Донеччині завтра очікується суха погода, зазначила синоптик.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

«У Києві вихідні потребуватимуть шапок, пуховиків, красивих високих чобіт чи товстих кросівок. Бо прохолодно, якщо не сказати холодно. +11+14 градусів вдень. Суттєві дощі малоймовірні, хіба десь якийсь локальний. У понеділок буде особливо холодно, вночі до невеликого морозу, вдень +5+8 градусів», - попередила Діденко.

У той же час синоптик зазначила, що попереду українців очікує потепління.