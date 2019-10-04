  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вихідними і на початку наступного тижня в Україні сильно похолодає

    • Розсилка
    Вихідними і на початку наступного тижня в Україні сильно похолодає

    Вдень на вихідних очікується +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля і навіть «мінусів», періодичні дощі, а в понеділок на Півночі та Заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг

    Вихідними і на початку наступного тижня в Україні відчутно похолодає. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

    «Вдень +7+12 градусів, вночі подекуди до нуля чи й до «мінусів», періодичні дощі, а в понеділок на півночі та заході там, де йтимуть опади, може пролітати мокрий сніг. У суботу південний схід та схід України ще зроблять спробу затримати тепло, але в неділю й там після аж +20 градусів похолодає до +12+16 градусів», - зазначила синоптик.

    За її даними, дощі завтра, 5 жовтня, найбільш ймовірні в західних областях, невеличкими зграйками на півночі.

    «На Одещині, Миколаївщині, Херсощині, Дніпрі й районах аж до Харківщини дощі обіцяють бути помірними та навіть сильними. У більшості областей центру дощі, якщо й можливі, то локально», - повідомила Діденко.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    На Донеччині завтра очікується суха погода, зазначила синоптик.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    «У Києві вихідні потребуватимуть шапок, пуховиків, красивих високих чобіт чи товстих кросівок. Бо прохолодно, якщо не сказати холодно. +11+14 градусів вдень. Суттєві дощі малоймовірні, хіба десь якийсь локальний. У понеділок буде особливо холодно, вночі до невеликого морозу, вдень +5+8 градусів», - попередила Діденко.

    У той же час синоптик зазначила, що попереду українців очікує потепління.

    вихідні прогноз погоди повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ