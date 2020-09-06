Дощі та спека до +32: прогноз погоди в Україні на неділю



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В окупованому Криму, на Приазов'ї, у Волинській, Львівській та Рівненській областях 6 вересня дощитиме

У Києві сьогодні опади не очікуються, температура вдень 25-27°

Синоптики прогнозують у неділю короткочасні дощі в окупованому Криму, на Приазов'ї, у Волинській, Львівській та Рівненській областях.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Зазначається, що середня температура вночі становитиме 10-15°, вдень у більшості областей 24-29°, на півдні до 32°.

«У Криму та Приазов'ї, вдень також у Волинській, Львівській та Рівненській областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, у західних областях південний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів 16-19°; вдень у більшості областей 24-29°, на півдні до 32°, на північному заході 20-24°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 25-27°.