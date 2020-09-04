Дощі та спека. Прогноз погоди на перші вихідні осені графіка



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У столиці температура повітря підвищиться до +26 градусів

В Україні у вихідні, 5-6 вересня, дощі очікуються на сході та заході. Температура повітря підвищиться до +30 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У суботу, 5 вересня, на території західних областей вдень температура повітря підвищиться до 23-25 градусів тепла, а вночі буде 12-14 градусів вище нуля. На півночі країни вдень буде 24-26 градусів тепла, а вночі – 13-15 градусів вище нуля. У східних областях і в центрі країни пройдуть грозові дощі, вдень очікують 24-26 градусів тепла, а вночі – до +13...17. На півдні вдень очікують 24-26 градусів тепла, а вночі – до +15-17.

У Києві температура повітря вдень підвищиться до 24-26 градусів тепла, а вночі – до +14-16.

У неділю, 6 вересня, на території західних областей пройдуть дощі, вдень температура становитиме +22...24. У центральних областях температура повітря вдень підвищиться до 26-28 градусів тепла, а вночі – до +13-15. На півночі в деяких областях також очікуються опади, температура підвищиться до +23...25. У східних регіонах вдень прогнозують 27-29 градусів тепла, а вночі – 16-18 градусів тепла. На півдні країни вдень очікується 28-30 градуси тепла, а вночі – +15-17.

У Києві температура повітря в цей день підніметься до 24-26 градусів тепла, а вночі – до +14-16.