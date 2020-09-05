Гідрометцентр б’є на сполох: половина площ під озимі охоплені засухою



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Сумарна кількість опадів за липень-серпень у більшості зазначених регіонів склала лише 40-50% норми для цього періоду

До кінця серпня посухою в Україні було охоплено близько 50% площ під сівбу озимих

Згідно з фактично визначеними запасами вологи в ґрунті, до кінця серпня посухою в Україні було охоплено близько 50% площ, призначених під сівбу озимих урожаю 2021 р. Про це йдеться в декадному огляді Укргідрометеоцентру.

«У серпні в більшості областей південно-східної частини країни та місцями в центральних областях тривала повітряно-ґрунтова посуха. Тривалість періоду без ефективних дощів за 2 місяці (липень-серпень) досягла 45-55 днів. Це призвело до погіршення стану та передчасного завершення вегетації пізніх культур, зокрема кукурудзи та соняшнику», – додали агрометеорологи.

Як уточнюється, сумарна кількість опадів за липень-серпень у більшості зазначених регіонів склала лише 40-50% норми для цього періоду, в окремих районах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Київської, Вінницької областей вона виявилася історично малою – 15-22% норми. При цьому температура повітря на 2-3°С перевищувала норму.

У той самий час наголошується, що опади, які випали в третій декаді серпня в західних, північних і північно-східних областях України, припинили тривалий бездощовий період, що тут спостерігався.

«Завдяки цьому пом’якшилися умови завершення вегетації пізніх сільськогосподарських культур, верхні шари ґрунту поповнилися вологою, що створило задовільні умови для підготовки ґрунту до сівби озимих зернових культур врожаю 2021 р. і сприяло утворенню сходів і розвитку озимого ріпаку, посіяного в другій половині серпня, або початку сівби цієї культури», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, початок осені співпав зі зміцненням долара – минулого тижня його готівковий курс до гривні підвищився на 20 копійок, майже досягнувши верхньої межі прогнозованого раніше експертами коридору в 27,80 грн/долар.

Як повідомлялося, закупівельні ціни на пшеницю в портах зросли до рекордних показників.