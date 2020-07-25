Дощі з грозами та спека до +31: прогноз погоди в Україні на суботу



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Найтепліше сьогодні буде у південних та Дніпропетровській областях

У Києві сьогодні в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ та гроза

У суботу, 25 липня, в Україні буде переважно без опадів, температура вдень коливатиметься від 24 до 31°.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру.

«25 липня в Україні без опадів, лише вдень у західних, місцями Житомирській, Київській та Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті та в Карпатах подекуди значні дощі. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, на північному сході та сході країни 8-13°; вдень 24-29°, у південних та Дніпропетровській областях до 31°», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні в другій половині дня місцями можливий короткочасний дощ та гроза. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.

Як повідомлялося, циклон Anja несе в Україну спеку і дощі з грозами.