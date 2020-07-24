Кличко пояснив, чому кожен дощ закінчується для столиці потопом

Потопи не є чимось незвичним для киян

Мер столиці розповів, що за останніх кілька років зробили капітальний ремонт трьох колекторів дощової каналізації

У столиці 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не ремонтували десятиліттями. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

«У столиці 800 кілометрів комунікацій зливової каналізації, більшу частину яких не ремонтували десятиліттями. Тому, там, де роблять сьогодні реконструкцію та капітальний ремонт доріг, обов’язково міняють або прокладають нову дощову каналізацію», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що тільки за останніх півтора року такі роботи здійснили під час ремонту вулиць: Магнітогорської, Газопровідної, Васильківської, Сім’ Кульженків, Алматинської, Федорова, Чорнобильськоï та Туполєва.

Також зробили капітальний ремонт трьох колекторів дощової каналізації.

«Сьогодні тривають роботи з реконструкції мережі міської дощової каналізації на території, що прилягає до Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Також співробітники «Київавтодору» постійно здійснюють роботи з очистки та ремонту гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі комунальної корпорації», - наголосив Віталій Кличко.