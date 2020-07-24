Циклон Anja несе в Україну спеку і дощі з грозами



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Синоптик розповіла про погоду на вихідних

У найближчі вихідні, 25 і 26 липня, в Україні очікуються дощі з грозами. Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

«Як не старається антициклон Albrecht лозиною порозганяти дощі з Заходу України, все одно який капосний фронт та й прорветься до нас. У суботу - якраз той випадок. Навіть вже розділився антициклон на Першого й Другого. І як тільки між братами оце розділення з'явилося, тут як тут - втиснувся атмосферний фронт північного циклону Anja», - повідомляє синоптик.

За її словами, саме північний циклон Anja і принесе дощ українцям, але не в усі дні.

25-го липня в більшості областей України все ж буде переважати суха погода, проте в західних областях, а також у Вінницькій і Житомирській, пройдуть короткочасні грозові дощі.

А в неділю, 26 липня, в західній частині України дощі можуть бути сильними. Температура повітря на вихідних очікується високою. Протягом дня +25 +30 градусів, на півдні +27 +33 градуси. У неділю на заході стане свіже.

Що ж стосується столиці, то Наталя повідомляє, що в суботу - без істотних опадів, тільки ввечері і вже в неділю - ймовірний дощ з грозою. Температура повітря +26 +29 градусів.