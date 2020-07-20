В Україні буде тепло і сухо: прогноз погоди на тиждень графіка



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Найтепліше буде на півдні та сході

В Україні на тижні очікується тепла і суха погода. Про це свідчать дані Укргідрометцентру, опубліковані в понеділок, 20 липня.

У понеділок, 20 липня, в західних і південних областях України очікуються дощі з грозами. При цьому температура на заході буде в межах 23-27°C, а на півдні очікується 28-32°C.

У вівторок, 21 липня, дощі в західних областях продовжаться, а також накриють Київ і Чернігівську область. Найвища температура - до 31°C - буде в Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, а найнижча - до 24°C - на Волині, у Львівській та Івано-Франківській областях.

У середу, 22 липня, дощі пройдуть лише в Закарпатській і Тернопільській областях, тоді як на решті території України буде мінлива хмарність. Температура в західних областях місцями опуститься до 19°С, на сході буде до 29°С, на півдні - до 31°С, на півночі - до 24°С, а в центрі - до 27°С.

У четвер, 23 липня, у всіх регіонах України буде сухо, очікується мінлива хмарність і тепла погода.

У п'ятницю, 24 липня, також обійдеться без опадів і спеки - температура навіть на півдні не підніметься вище за 29°С. По всій території України прогнозують мінливу хмарність.