Другий день розведення військ. ЗСУ зайняли нові позиції



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ЗСУ зайняли нові позиції Фото: ООС

Позиції були підготовлені заздалегідь

На ділянці розведення №3 – у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське ще 11 військових ЗСУ та 14 одиниць озброєння, згідно з графіком, змінили своє тактичне положення.

Про це інформує пресцентр ООС на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Сьогодні, за графіком, на ділянці розведення №3 у районі населених пунктів Богданівка та Петрівське ще 11 військових ЗСУ та 14 одиниць озброєння змінили своє тактичне положення. На нових позиціях побудовані бліндажі для проживання армійців, їдальня, сховища для боєприпасів та продовольства, лазня із парною, а також санітарні споруди. Командування підрозділу забезпечило всі приміщення обігрівачами із необхідним об’ємом дров для опалення», – сказано в повідомленні.

Як зазначив командир підрозділу, позиції були підготовлені заздалегідь, фортифікаційні споруди на 100 % готові як для проживання особового складу, так і для ведення оборони на нашій ділянці відповідальності.

Заступник Командувача об’єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар наголосив, що у наших військових є основні позиції, запасні позиції і ще – резервні.

Як повідомлялося, 9 листопада розведення почалося у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське. Раніше проходило розведення у районі населеного пункту Золоте-4, воно тривало із 29 жовтня до 1 листопада.