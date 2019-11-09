У районі Богданівки розпочалось розведення військ



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Фото: ООС

Українська сторона отримала підтвердження від СММ ОБСЄ про запуск ракет та початок відведення з боку бойовиків

У районі населеного пункту Богданівка українські військові та російсько-окупаційні війська після запуску сигнальних ракет почали розведення сил та засобів.

«В 12.01 пішли білі ракети, в 12.15 пішли зелені і о 12.20 пішла техніка. Наша техніка – це один БТР, один військовий «Урал» і 7 осіб особового складу – почала займати передбачені раніше позиції в рамках розведення. Завтра і після завтра військовослужбовці і військова техніка відійде», – про це заявив начальник пресцентру ООС Андрій Агєєв.

Він також заявив, що українська сторона отримала підтвердження від СММ ОБСЄ, яка перебуває на непідконтрольній території, інформацію про запуск ракет та початок відведення з боку бойовиків.

Як повідомлялося, розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області, заплановане на 4 листопада, було перенесене у зв’язку з обстрілами позицій Об’єднаних сил, які були зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12:00 розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила оновлену дату та час початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського: це субота, 9 листопада, 12 година дня за київським часом.

Штаб ООС 8 листопада виступив з заявою про зрив окупантами розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське.