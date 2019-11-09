Місія ОБСЄ відзвітувала про початок розведення сил у Петрівському



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СММ ОБСЄ вітає початок розведення сил в Петрівському

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала початок розведення сил і засобів в районі населеного пункту Петрівське.

Про це йдеться на сайті ОБСЄ.

Невдовзі після 12:00 (за східноєвропейським часом) 9 листопада Місія зафіксувала початок процесу розведення сил і засобів на ділянці в районі Петрівського. Патрулі СММ, які перебували поблизу ділянки розведення, бачили, як Збройні сили України та збройні формування запустили освітлювальні ракети на знак готовності обох сторін до розведення сил і засобів.

Після цього спостерігачі бачили, як військовослужбовці Збройних сил України та члени збройних формувань залишали ділянку розведення разом з озброєнням.

Місія продовжуватиме здійснювати моніторинг та верифікацію процесу розведення.

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіт Чевік привітав той факт, що сьогодні було розпочато відведення сил і засобів із ділянки розведення в районі Петрівського.

Після того, як спостерігачі зафіксували вихід військовослужбовців Збройних сил України та членів збройних формувань за межі ділянки розведення разом зі своїм озброєнням, голова Місії підтвердив готовність СММ здійснювати моніторинг та верифікацію процесу.

«Були направлені додаткові патрулі СММ. Разом із тим ми також використовуємо стаціонарні камери спостереження і безпілотні літальні апарати, — зазначив він. — Ми вітаємо усі кроки на шляху до досягнення прогресу та готові надати необхідне сприяння».

Як повідомлялося, розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське Донецької області, заплановане на 4 листопада, було перенесене у зв’язку з обстрілами позицій Об’єднаних сил, які були зафіксовані 30 жовтня.

8 листопада українська сторона заявила про готовність розпочати о 12:00 розведення сил та засобів на згаданій ділянці №3. Водночас російсько-окупаційні війська повідомили, що почнуть розведення зі свого боку лише 9 листопада.

Спецпредставник Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що ТКГ, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, погодила оновлену дату та час початку відведення сил і засобів на ділянці розведення в районі Петрівського: це субота, 9 листопада, 12 година дня за київським часом.

Штаб ООС 8 листопада виступив з заявою про зрив окупантами розведення військ в районі населених пунктів Богданівка – Петрівське.