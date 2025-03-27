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ДТЕК та американська GE Vernova побудують першу в Україні цифрову підстанцію

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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ДТЕК та американська GE Vernova побудують першу в Україні цифрову підстанцію
Проект буде реалізований з використанням технологій GE Vernova і коштуватиме €15 мільйонів
фото з відкритих джерел

Завдяки гранту Франції на €11 млн в Україні з’явиться перша цифрова підстанція

Група «ДТЕК» у співпраці з американською GE Vernova будують першу в Україні цифрову підстанцію. Після завершення роботи вона забезпечуватиме енергією понад 65 000 будинків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора енергохолдингу Максима Тімченко.

«Сучасна цифрова енергомережа є критично важливим елементом для підвищення енергетичної стійкості України, підвищення продуктивності та задоволення майбутнього попиту. Роблячи це, ми  також закладаєм основи нашої майбутньої енергетичної незалежності та економічного відновлення України», – зазначив Тімченко.

В ДТЕК зауважили, що проект буде реалізований з використанням технологій GE Vernova і коштуватиме €15 мільйонів за рахунок гранту французького уряду в €11 мільйонів та €4 мільйонів інвестицій ДТЕК.

П’єр Ельброн, спеціальний уповноважений президента Франції з питань економічної допомоги та відновлення України, відзначив цей проєкт як значний крок у співпраці України та Франції у галузі енергетики:

«Франція прагне підтримати відновлення України не лише через відновлення інфраструктури, а й шляхом постачання сучасного обладнання, інженерних рішень та експлуатаційних послуг, що наближають країну до стандартів ЄС. Зокрема Франція підтримує партнерство між GE Vernova та ДТЕК у межах знакового проєкту, який підвищить стійкість енергосистеми України сьогодні та відкриє шлях для майбутніх масштабних трансформацій», – зазначив Ельброн.

Будівництво цифрової підстанції є частиною 19 ключових енергетичних інфраструктурних проєктів, схвалених цього місяця в Парижі в межах «Фонду для України» на 200 млн євро – угоди між урядами України та Франції, спрямованої на відновлення критично важливої інфраструктури, зокрема енергетичного сектору.

Підготовчі роботи для будівництва підстанції вже розпочалися, а повномасштабне будівництво стартує у третьому кварталі 2025 року.

Нагадаємо, зріджений газ зі Сполучених Штатів Америки допоможе посилити енергетичну безпеку України та Європи. Тімченко відвідав міжнародну енергетичну конференцію CERAWeek де він обговорював збільшення поставок зрідженого газу з США в Україну.

«Наша ідея – побудувати цей міст між Сполученими Штатами та Україною, між Європою та Україною. Україна має найбільші газосховища у Європі, і вони безумовно сьогодні мають відігравати важливу роль в енергетичній безпеці України та Європи», – сказав він.

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Теги: ДТЕК

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