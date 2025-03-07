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За час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в енергетику України €1,2 млрд – The Wall Street Journal

Дарія Демяник
glavcom.ua
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За час повномасштабної війни ДТЕК інвестував в енергетику України €1,2 млрд – The Wall Street Journal
ДТЕК інвестував 1,2 млрд євро в енергетику України
фото: dtek.com

ДТЕК веде активні переговори з американськими компаніями про постачання більшої кількості природного газу

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДТЕК інвестував 1,2 млрд євро в енергетику України. Про це в інтервʼю The Wall Street Journal заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Голова ДТЕК наголосив, що залучення приватних інвестицій є важливим фактором підтримки енергетичної інфраструктури України.

Тімченко додав, що Україну потрібно зробити привабливою до інвестицій, бо присутність європейських та американських компаній дозволить загалом посилити безпеку України.

Зокрема він зазначив, що ДТЕК веде активні переговори з американськими компаніями про постачання більшої кількості природного газу.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК Ріната Ахметова домовляється про нові поставки скрапленого газу в Україну.

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Теги: ДТЕК енергетика електроенергія Україна

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