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За два дні енергетики заживили домівки 17 тис. родин після обстрілів – ДТЕК

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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За два дні енергетики заживили домівки 17 тис. родин після обстрілів – ДТЕК
Ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт
фото: dtek.com

Ворог не припиняє постійних атак на енергооб’єкти України

За дві доби енергетики компанії ДТЕК змогли відновити електрику після ворожих обстрілів в оселях понад 17 тисяч родин на Дніпропетровщині та Донеччині. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що ворог не припиняє постійних атак на енергооб’єкти України. Енергетики так само не полишають відновлювати пошкоджені чи зруйновані мережі та обладнання, щойно військові та сапери надають дозвіл на проведення робіт.

Зокрема, на Дніпропетровщині вдалося повернути світло у 12,2 тисячі осель після ворожих обстрілів за два дні.

Тим часом на Донеччині за останні дві доби енергетики відновили електропостачання майже 5 тисяч домівок.

Попри небезпеку ремонтні бригади ДТЕК продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри постійну небезпеку та ворожі атаки. 

Нещодавно 12 енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова отримали нагороди за роботу з відновлення електропостачання в Одеській області після ворожих атак.

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Теги: військові ворог енергетика електроенергія Україна ДТЕК

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