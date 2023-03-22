Ракетний удар по Запоріжжю: одна людина загинула, багато постраждалих

Одна російська ракета влучила у багатоповерхівку

Під час обстрілу Запоріжжя російські загарбники вдарили по житловій дев'ятиповерхівці, розміщеній у спальному районі. Ворог випустив по будинку дві ракети. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

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«Жодної військової цілі! Дві російські ракети в житлову багатоповерхівку – стратегічну ціль для військ держави-терориста. Черговий воєнний злочин здійснено посеред дня у спальному районі багатотисячного міста!» – йдеться в повідомленні.

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За даними ОВА, наразі всі відповідні служби працюють на місці та вживаються всі необхідні заходи безпеки для місцевих жителів.

Внаслідок атаки щонайменше 18 осіб отримали поранення, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. «Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років)», – зазначив він.

За словами Куртєва, 11 постраждалих госпіталізували. Четверо з них перебувають у важкому стані, семеро - у середньому.

Згодом голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що внаслідок ракетного удару 17 осіб постраждали, ще одна загинула.

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«У нас 17 постраждалих, серед них є дві дитини. Підступний удар був нанесений шістьма ракетами, у будівлю потрапила одна ракета», – зазначив він.

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, зараз російські загарбники обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця.