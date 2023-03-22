Росіяни влучили у багатоповерхівку Запоріжжя (відео)

Жодних військових обʼєктів поряд немає

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«В Запоріжжі - ад! Горять будинки. Пряме потрапляння в житловий будинок! Ніяких військових обʼєктів поряд немає», – написав він.

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У Запорізькій ОВА повідомляють, що атака продовжується. «Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку», - йдеться у повідомленні.

Ще одна ракета застрягла у даху багатоповерхового будинку.

Нагадаємо, як повідомив Андрій Єрмак, у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, зараз російські загарбники обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця.

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Як повідомлялося, у Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи. У Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.