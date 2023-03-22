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Зеленський показав момент влучання у будинок Запоріжжя (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський показав момент влучання у будинок Запоріжжя (відео)
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Країна-терорист прагне знищити наші міста»

Президент України Володимир Зеленський показав момент влучання росіян у багатоповерхівку Запоріжжя.

«Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей», – написав глава держави.

Він також закликав світ до рішучих дій. «Це не повинно стати «просто звичайним днем» в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя», – написав Зеленський. 

У Запорізькій ОВА повідомляють, що атака продовжується. «Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 22 березня, Росія атакувала Запоріжжя. Ворожі ракети влучили у багатоповерхівки, сталося займання.

Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, зараз російські загарбники  обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця.

Теги: відео ракета місто будинок Володимир Зеленський росія Запоріжжя

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