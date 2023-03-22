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Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя
фото ілюстративне

Російська армія наразі атакує Запоріжжя

У Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, зараз російські загарбники  обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця. Про це російська армія наразі атакує голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця», – розповів він.

Як повідомлялося, у Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи. У Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

«Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ!» – закликали в ОВА.

Нагадаємо, в Україні зранку, станом на 09:00 завили сигнали тривоги. Спочатку червоним був схід країни, далі тривога поширилася на решту областей країни. 

Теги: Запоріжжя місто Андрій Єрмак відео тривога росіяни

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