Росіяни обстрілюють Хортицю, б'ють по житлових будинках Запоріжжя

Російська армія наразі атакує Запоріжжя

У Запоріжжі під час повітряної тривоги лунають вибухи, зараз російські загарбники обстрілюють місто, б'ють по житлових будинках та острову Хортиця. Про це російська армія наразі атакує голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Росіяни обстрілюють Запоріжжя. Під ворожим вогнем – житлові будинки, також острів Хортиця», – розповів він.

Як повідомлялося, у Запоріжжі та Херсоні під час тривоги пролунали вибухи. У Запорізькій ОВА закликали місцевих жителів перебувати в безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

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«Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у ЗСУ!» – закликали в ОВА.

Нагадаємо, в Україні зранку, станом на 09:00 завили сигнали тривоги. Спочатку червоним був схід країни, далі тривога поширилася на решту областей країни.