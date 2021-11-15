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    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)

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    Подія сталася з вини приватного портового оператора під час вантажних робіт на причалі №12 - Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)
    Подія сталася з вини приватного портового оператора під час вантажних робіт на причалі №12
    фото Державна екологічна інспекція України

    Для очищення акваторії від олії в роботу було запущено спеціалізоване судно

    У Миколаєві на території морського порту стався аварійний розлив олії, що забруднив 3 тисячі квадратних метрів акваторії. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

    Зазначається, що подія сталася з вини приватного портового оператора під час вантажних робіт на причалі №12.

    «Внаслідок аварійної ситуації рідина потрапила до моря на території причалу № 12 МФ ДП «АМПУ», – йдеться у повідомленні.

    Завдяки встановленим перед навантаженням боновим загородженням вдалося запобігти розповсюдженню рослинної олії за межами акваторії Миколаївського морпорту. Для очищення акваторії від олії в роботу було запущено спеціалізоване судно.

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    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)
    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)
    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)
    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)
    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)
    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)

    Фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу вже відібрали проби води для виявлення вмісту та концентрацій забруднюючих речовин. Також очікується інформація про масштаб забруднення та власника судна. В результаті дослідження проб води та даних про площу розливу будуть розраховуватись збитки, які інспекція пред’явить забруднювачу.

    Як раніше повідомлялося, у Чорному морі затонуло судно з хімікатами.

    Нагадаємо, у бухті біля окупованого Херсонеса стався розлив палива.

    Теги: екологія
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    Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)