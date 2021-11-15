Екологічна катастрофа. У порту Миколаєва стався аварійний розлив олії (фото)

Подія сталася з вини приватного портового оператора під час вантажних робіт на причалі №12

Для очищення акваторії від олії в роботу було запущено спеціалізоване судно

У Миколаєві на території морського порту стався аварійний розлив олії, що забруднив 3 тисячі квадратних метрів акваторії. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція України.

Зазначається, що подія сталася з вини приватного портового оператора під час вантажних робіт на причалі №12.

«Внаслідок аварійної ситуації рідина потрапила до моря на території причалу № 12 МФ ДП «АМПУ», – йдеться у повідомленні.

Завдяки встановленим перед навантаженням боновим загородженням вдалося запобігти розповсюдженню рослинної олії за межами акваторії Миколаївського морпорту. Для очищення акваторії від олії в роботу було запущено спеціалізоване судно.

Фахівці Держекоінспекції Південно-Західного округу вже відібрали проби води для виявлення вмісту та концентрацій забруднюючих речовин. Також очікується інформація про масштаб забруднення та власника судна. В результаті дослідження проб води та даних про площу розливу будуть розраховуватись збитки, які інспекція пред’явить забруднювачу.

Як раніше повідомлялося, у Чорному морі затонуло судно з хімікатами.

Нагадаємо, у бухті біля окупованого Херсонеса стався розлив палива.