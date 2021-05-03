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    У бухті біля окупованого Херсонеса стався розлив палива

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    Карантинна бухта в Севастополі, де стався витік дизпалива - У бухті біля окупованого Херсонеса стався розлив палива

    Карантинна бухта в Севастополі, де стався витік дизпалива

    Архівне фото Крим. Реалії

    Експерти взяли зразки води для дослідження рівня забруднення бухти поблизу заповідника «Херсонес Таврійський»

    В окупованому Росією Севастополі в акваторії Чорного моря стався розлив дизпального. Про це повідомляє портал «Крим.Реалії».

    З посиланням на місцеві ЗМІ уточнюється, що розлив стався в районі Херсонеса. На місце для з'ясування подробиць виїхали представники окупаційної влади міста.

    Факт розливу палива підтвердили в Севприроднагляді. Як зазначає видання, там повідомили, що взяли зразки води для дослідження рівня забруднення Карантинної бухти поблизу заповідника «Херсонес Таврійський».

    При цьому робота інспекторів ускладнюється несприятливими погодними умовами, зокрема, сильним вітром і хвилюванням на морі.

    «Установлені факти ляжуть в основу адміністративного розслідування», – запевнили у відомстві.

    Як нагадує ЗМІ, у лютому 2020 року в Севастопольській бухті виявили маслянисту пляму площею приблизно 1000 квадратних метрів. Українські правоохоронці зазначили, що токсичні речовини потрапляють у Чорне море, створюючи загрозу для здоров'я населення і для довкілля.

    До слова, наприкінці квітня вперше з 2008 року у Чорне море увійшов військовий катер берегової охорони США.

    Теги: Чорне море екологія Севастополь розслідування пальне дизельне пальне
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