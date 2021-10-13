У Чорному морі затонуло судно з хімікатами: можлива екологічна катастрофа

На борту судна знаходиться близько 3 тисяч тонн карбаміду

На борту судна знаходиться близько 3 тисяч тонн карбаміду

Аварія суховантажу може загрожувати екологічною катастрофою заповіднику Каліакра, де мешкають багато видів морських тварин

У Чорному морі затонув турецький суховантаж Vera Su, що налетів на скелі біля північного узбережжя Болгарії. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що на борту судна знаходяться близько 3 тисячі тонн карбаміду, який при потраплянні у воду у високій концентрації викликає швидке цвітіння фітопланктону, що виробляє небезпечний токсин.

Таким чином аварія суховантажу може загрожувати екологічною катастрофою заповіднику Каліакра, де мешкають багато видів морських тварин, що знаходяться під загрозою зникнення.

У зв’язку з тим, що підняти судно не видається можливим, було вирішено хоча б проникнути до вантажного відсіку, щоб забрати карбамід, проте наразі операція ускладнюється поганою погодою.

Турецький корабель сів на мілину ще 20 вересня через чергового, який заснув. При цьому, як стрерджують екологи, перший тиждень болгарська влада не робила жодних кроків, щоб уникнути його повного затоплення.

Нагадаємо, біля узбережжя міста Хантінгтон-Біч у каліфорнійському окрузі Оріндж на місцевому трубопроводі Amplify Energy стався масштабний розлив нафти. У результаті аварії, що відбулася біля американського узбережжя Тихого океану, до нього потрапило близько 3 тис. барелів нафти.

Нагадаємо, у серпні стався витік нафти з терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) у Чорному морі. Тоді утворилася пляма нафти 85 кв. м.

Читайте також: