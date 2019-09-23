Ексдепутат, якого пов'язують з убивством Гандзюк, побив людину



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В обласному управлінні поліції підтвердили інформацію про інцидент, однак прізвищ не називали

Рищук погрожував убити депутата Олешківської райради Романа Чухалова

Ексдепутат Херсонської облради Євген Рищук у стані алкогольного сп’яніння побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова.

Про факт бійки повідомив юрист Масі Найєм.

За його словами, Рищук, якого до того ж підозрюють у причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк, погрожував убити її друга.

«Євген Рищук той, на кого вказують, як на замовника вбивства Катерини Гандзюк. Сьогодні вночі, п'яний, побив людину і погрожував вбити одного друга Каті, який живе в Херсоні. Треба почекати ще, так? Ну щоб убив напевно», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Радник голови Херсонської ОДА Богдан Ковальов назвав прізвище побитого – ним виявився депутат Олешківської райради Роман Чухалов.

«Є факт, працюю на місці, піднімаю всі служби, супроводжую потерпілого в лікарню», - йдеться у його повідомленні у соцмережі.

Натомість депутат Дніпровської райради Херсона Олександр Власов уточнив, що стався інцидент під час святкування дня села Праві Саги. Після побиття Чухалова, якого забрала швидка, Рищук нібито повернуся на святкування.

«На столах порожні пляшки, стаканчики, музика і посеред танцполу Рищук. На місці вже швидка в якій Роман в слідах побоїв. Зараз його забрали в приймальне відділення. На місце приїхали радники Гусєва (Юрій Гусєв, голова ОДА - Ред.) на яких при мені накинулася юрба для провокації за наводкою Рищука. При цьому Рищука ніхто не опитав і він продовжує гуляти на святі», - додав він.

В обласному управлінні поліції підтвердили інформацію про інцидент, однак прізвищ не називали.

«За даним фактом Олешківським відділенням поліції відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження". Встановлюються всі обставини поді», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що прізвище Рищука фігурувало у розслідуванні щодо вбивства. Так, тодішньому очільнику Херсонської обласної ради

Вбивство Гандзюк: з підозрюваного Мангера зняли електронний браслет – Луценко

Владиславу Мангеру і заступнику голови Херсонської ОДА Євгену Рищуку були оголошені підозри у причетності до нападу на активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року, в результаті якого вона померла у лікарні 4 листопада.