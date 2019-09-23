На Вінниччині судитимуть чоловіка, який вдерся до будинку та до смерті побив односельця



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Підозрюваному світить довічне позбавлення волі

Жмеринською місцевою прокуратурою здійснювалося процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного протиправного заподіяння смерті людині та розбійного нападу жителям Барського району.

В ході досудового розслідування встановлено, що 9 квітня в с. Митки Барського району, 27-річний чоловік вночі незаконно проник до будинку односельця, через неприязні відносини побив його. Потім нападник схопив табуретку, металеві граблі, дерев’яну палицю та почав наносити ними удари. Жінці потерпілого вдалось втекти з будинку та покликати на допомогу. Коли вона повернулась додому, чоловік був мертвим, а нападник втік.

За процесуального керівництва Жмеринської місцевої прокуратури у максимально стислі строки досудове розслідування у кримінальному провадженні завершене, а обвинувальний акт відносно винної особи за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 187, п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України, скеровано до суду.

В разі доведення вини обвинуваченого у суді, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: vinnitsa.info