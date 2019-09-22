Гуморист Сивохо за дорученням Банкової займатиметься проблемами Донеччини і окупованими районами



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Один з піонерів КВК-руху Сергій Сивохо

Сивохо очолюватиме групу з представників влади й громадськості

Один з піонерів КВК-руху, колишній кандидат в народні депутати від партії «Слуга народу» Сергій Сивохо очолюватиме групу з представників влади й громадськості, яка буде покликана напряму інформувати Офіс президента про справжній стан справ у Донецькій області, а також опікуватиметься населенням як підконтрольних, так і не підконтрольних українській владі районів.

Про це за підсумками зустрічі заступника голови Офісу президента Зеленського Андрія Єрмака з відомими блогерами, що мала місце в п’ятницю, 21 вересня 2019 року, написали у себе на Facebook волонтер і ветеран війни з Росією Мартин Брест та журналіст Антон Швець, передає Еспресо.TV.

«Буде зібрано дві групи для роботи по соціально-економічним проблемам Донецької і Луганської областей. Спочатку на підконтрольній, а потім і на окупованій території. Луганську очолить якийсь депутат з СН («Слуги народу» – ред.), донецьку – Сивохо», – зазначив Швець.

Бресту вдалося особисто поспілкуватися з Сивохо.

За його словами, їхня бесіда носила переважно неофіційний характер.

При цьому актор підтвердив свою участь у групі з питань Донеччини.

Окрім того, Брест наголосив, що Офіс президента наразі інформацію з фронту та прифронтової смуги отримує виключно від тамтешніх військово-цивільних адміністрацій та Генштабу, а цього не достатньо.