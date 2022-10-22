Енергетична тривога: названо регіони, яким екстрено обмежать споживання

Рівень обмеження споживання електроенергії значно менший, ніж 21 жовтня

У суботу, 22 жовтня, зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

Зазначається, що рівень обмеження на даний момент значно менший, ніж той, що застосовувався напередодні 21 жовтня.

«Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкодженні терористичними ракетними атаками», – пояснює «Укренерго».

Компанія нагадала, як диспетчери приймають рішення про тимчасове обмеження споживачів: «Це відбувається якщо в регіоні зростає рівень споживання, і в цей момент туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування».

«Розумне електроспоживання та свідома економія електроенергії в години найбільшого навантаження мереж (з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00) допоможе зменшити ризики примусових відключень споживачів», – додали в «Укренерго».

Нагадаємо, компанія «Укренерго» звернулася до українців із підсумками ситуації в енергетиці за минулу добу, 20 жовтня і дорікнула, що не всі стараються допомгти стабілізувати ситуацію з енергомережами після обстрілів рашистів.