Бот у поміч. Енергетик пояснив, як точно дізнатися час відключення світла

Керівник компанії Yasno прогнозує, що скоро всі звикнуть до відключень світла

Українцям слід навчитися планувати свій побут, враховуючи можливі відключення електрики. Аби допомогти споживачам, компанія Yasno створила відповідний чат-бот. Він завчасно попередить про відсутність світла. Про це «Главкому» розповів топ-менеджер компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Ми створили чат-бот в Телеграм, який сповіщає про можливі стабілізуючі відключення, якщо на них у боті підписатись. Даватиметься лінк, за яким можна буде пройти та подивитись, що відбуватиметься за вашою адресою. Насправді, споживачі теж навчаються, це паралельний процес. За кілька тижнів-місяць ми всі до нього звикнемо», – пояснив енергетик.

У 90-і роки широко розповсюдженим був термін «віялові відключення». Ним у народі називають графік аварійних відключень. Проте це некоректно. «Віялові відключення» – це відключення споживачів в результаті спрацювання релейного захисту на мережах обленерго (підстанції, лінії) у разі поломки, щоб не допустити великої аварії по всій системі. Причиною таких відключень не є дефіцит обсягів виробництва електроенергії. Натомість «графік аварійних відключень» вводиться примусово у разі недостатності джерел для повного покриття споживання в енергосистемі – коли не вистачає ресурсу внутрішньої генерації, імпорту та аварійної допомоги з енергосистем сусідніх держав.

За словами Сергія Коваленка, якщо електроенергія вимикається несподівано, це зазвичай має певні наслідки. Людина в ліфті може застрягти, пралка, повна води, може зупинитись, тощо. І такі ж перестороги є у бізнесів, адже треба розуміти, як планувати роботу. Тож створений компанією Yasno чат-бот покликаний запобігти цьому.

Раніше повідомлялося, що усім регіонам України варто бути готовими до можливих відключень електропостачання, води та тепла після ударів по інфраструктурі.