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«Укренерго» попередило про відключення електроенергії у кількох областях

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укренерго» попередило про відключення електроенергії у кількох областях
фото ілюстративне

Через різке збільшення рівня споживання електроенергії світло вимкнуть у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях

Через різке зростання рівня споживання електроенергії «Укренерго» вимушене ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Про це повідомляє пресслужба оператора.

«Це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання», – йдеться в повідомленні.

В «Укренерго» пояснили як диспетчери приймають рішення про тимчасове відключення. Якщо в якомусь регіоні вони бачать, що зростає споживання, а в найближчий час туди неможливо доставити більше електроенергії через завдані Росією руйнування, то в такому регіоні водяться тимчасові обмеження.

«Відповідно ваше ощадливе енергоспоживання може допомогти уникнути примусових відключень, пам’ятайте про це», – додали енергетики.

Додамо, що у Київській області розпочалися вимушені відключення електроенергії ще зранку.

Раніше повідомлялося, що частина Житомира залишилась без світла.

Нагадаємо, що 21 жовтня тимчасові обмеження енергоспоживання будуть можливі по всій Україні. Про відключення світла в своєму регіоні українці можуть дізнатися на сайті місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

Список сайтів операторів по регіонам:

Додамо, що вчора, 20 жовтня, по всій Україні також були заходи обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано із дефіцитом потужності в системі внаслідок ракетних обстрілів російськими терористами енергетичної інфраструктури країни.

 

Теги: окупанти війна Укренерго електроенергія

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