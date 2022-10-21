Економія світла. «Укренерго» присоромило жителів кількох областей 

Ситуація в енергосистемі ще не стабілізувалася повністю, тож економія актуальна, також можливі обмеження

Компанія «Укренерго» звернулася до українців із підсумками ситуації в енергетиці за минулу добу, 20 жовтня і дорікнула, що не всі стараються допомгти стабілізувати ситуацію з енергомережами після обстрілів рашистів. Про це інформує пресслужба установи.

Напередодні, щоб зменшити навантаження на мережі та збалансувати енергосистему, по всій країні було вимушено застосовано обмеження споживання промислових підприємств, а в окремих регіонах і побутових споживачів. Найбільший пік споживання 20 жовтня був не ввечері, як зазвичай, а о 10-й годині ранку. При цьому кияни в цей момент вчора споживали стільки ж, як і ввечері попереднього дня, мешканці Київської та Чернігівського області навіть більше – на 17% і 9% відповідно. Також пікове споживання відчутно збільшилося в Херсонській та Миколаївській областях.

Решта регіонів вранці 20 жовтня споживали менше, ніж ввечері попереднього дня, але все одно в Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій та Дніпропетровській областях також довелося вводити обмеження.

Водночас ввечері українці зменшили споживання в середньому на 5,4% порівняно з попереднім днем. Найбільше – в Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях.

«В енергосистемі є години максимального споживання – це з 7 до 11 ранку та з 17 до 23 вечора. Ми бачимо що люди нас почули, але частково – вчора, 20 жовтня, більшість поекономили до 10 ранку, а потім споживання різко почало рости. Тобто пік змістився, але не зник, і диспетчери були вимушені застосувати примусові відключення в центральному і північному регіонах. Тому ми просимо всіх ще раз уважно поставитися до наших прохань», – йдеться в повідомленні.

Енергетики просять українців не вмикати багато приладів одночасно. Якби всі дослуховувалися порад, то відключення могли б бути коротшими. Або подекуди їх могло б і не бути.

«Якщо працює духовка – не вмикаємо в цей час чайник, фен чи праску. Якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту чи духовку. Увага – обмеження не розповсюджується на зарядні пристрої телефонів. Вони не споживають багато, а бути на звʼязку зараз справді важливо... Надворі дедалі холоднішає. Ми розуміємо бажання зігрітися. Але зрозумійте і нас – відновлення пошкодженої обстрілами мережі та збалансування енергосистеми пройде швидше, якщо мережа не буде перевантажена», – пояснили в «Укренерго».

Нагадаємо, внаслідок російських атак на українську енергетичну інфраструктуру по всій Україні впроваджені обмеження постачання електроенергії.