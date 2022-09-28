Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію: де її розташують 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію: де її розташують 
Уряд вирішив розглянути документи та за можливості побудувати нову станцію 
фото з відкритих джерел

Біля Чигирина на Черкащині може з'явитись нова АЕС 

Представник «Енергоатом» Сергій Костенко провів робочу зустріч у Черкаській області, де обговорювали проєкт побудови нової атомної станції, які планують побудувати у місті Чигирин Черкаської області. Тут гарний доступ до водних ресурсів та зручне розміщення, поруч електричні мережі. Про це інформує budport.com.ua.

Перше, що необхідно провести – це геодезичні роботи на території, де планують побудувати станцію. Якщо вона відповідатиме усім вимогам експертів, тоді можна буде почати будівництво.  АЕС буде розташовуватися в окрузі Чигирина, у селищі Орбіта. 

Рішення про будівництво було прийнято ще у 70-их роках минулого сторіччя. Офіційно роботу планували почати у 1988 р. Через аварію на Чорнобильській АЕС та ліквідацію наслідків катастрофи проєкт заморозили. Потім радянський союз розпався, і документацію сховали до архіву. Наразі стара документація вже застаріла.

Також відомо, що Україна підписала меморандум із Weistinghouse Electric. У ньому йдеться про будівництво п'яти нових енергоблоків. Україна планувала добудувати два нових енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, але у США запропонували збільшити кількість до п'яти. 

У планах України не лише збільшити кількість електричної енергії, а й налагодити її експорт до Європи, щоб звільнити країни від газового шантажу, який чинить РФ. 

Теги: будівництво документи експорт Енергоатом Меморандум Україна АЕС

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька АЕС захоплена російськими окупантами у березні 2022 року
Співробітники Запорізької АЕС намагаються виїхати з окупованої території
Вчора, 07:22
Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС в березні 2022 року
ISW попереджає: Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС
23 вересня, 06:40
Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі
Стало відомо, з чого рашисти атакували Південноукраїнську АЕС
19 вересня, 17:27

Події в Україні

Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі
Білорусь розпочала раптові навчання на військовому аеродромі
«Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію: де її розташують 
«Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію: де її розташують 
В окупованому Херсоні пролунали вибухи
В окупованому Херсоні пролунали вибухи
Добровільно допомагав ворогу: на Харківщині ДБР затримало правоохоронця (відео)
Добровільно допомагав ворогу: на Харківщині ДБР затримало правоохоронця (відео)
Геть з влади: рашист закликав усунути Путіна після оголошеної мобілізації (аудіо)
Геть з влади: рашист закликав усунути Путіна після оголошеної мобілізації (аудіо)
Українські воїни підпалили техніку окупантів за допомогою склянки (відео)
Українські воїни підпалили техніку окупантів за допомогою склянки (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Чиновник із Зімбабве виступив у Думі з курйозною промовою (відео)
78K
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
51K
Нацгвардійці показали, як взяли в полон 15 рашистів, серед яких майори (відео)
47K
Іранські дрони атакували Умань. Стала відома мета окупантів
26K
ЗСУ взяли під контроль кілька сіл біля Лимана – ISW (карта)
24K
«Південь» назвав області, яким загрожують іранські дрони

Новини

Пропагандист похизувався, хто приїхав на псевдореферендум «ЛНР» (фото)
Сьогодні, 13:11
Як російська ракета ледь не вбила окупантів в Україні (відео)
Сьогодні, 09:52
Директор ЦРУ назвав проблеми в армії Путіна
Сьогодні, 07:27
До окупаційних військ в Україні почали прибувати щойно мобілізовані – Генштаб
Сьогодні, 07:09
П'ять хороших новин 27 вересня, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
ЗСУ знищили позиції окупантів у Херсоні та на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту