«Енергоатом» хоче збудувати в Україні ще одну атомну станцію: де її розташують 

Біля Чигирина на Черкащині може з'явитись нова АЕС

Представник «Енергоатом» Сергій Костенко провів робочу зустріч у Черкаській області, де обговорювали проєкт побудови нової атомної станції, які планують побудувати у місті Чигирин Черкаської області. Тут гарний доступ до водних ресурсів та зручне розміщення, поруч електричні мережі. Про це інформує budport.com.ua.

Перше, що необхідно провести – це геодезичні роботи на території, де планують побудувати станцію. Якщо вона відповідатиме усім вимогам експертів, тоді можна буде почати будівництво. АЕС буде розташовуватися в окрузі Чигирина, у селищі Орбіта.

Рішення про будівництво було прийнято ще у 70-их роках минулого сторіччя. Офіційно роботу планували почати у 1988 р. Через аварію на Чорнобильській АЕС та ліквідацію наслідків катастрофи проєкт заморозили. Потім радянський союз розпався, і документацію сховали до архіву. Наразі стара документація вже застаріла.

Також відомо, що Україна підписала меморандум із Weistinghouse Electric. У ньому йдеться про будівництво п'яти нових енергоблоків. Україна планувала добудувати два нових енергоблоки на Хмельницькій атомній станції, але у США запропонували збільшити кількість до п'яти.

У планах України не лише збільшити кількість електричної енергії, а й налагодити її експорт до Європи, щоб звільнити країни від газового шантажу, який чинить РФ.