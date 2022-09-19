Стало відомо, з чого рашисти атакували Південноукраїнську АЕС

Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі

Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон

Російські загарбники обстріляли Південноукраїнську АЕС ракетою, випущеною з комплексу «Іскандер». Вона влучила за 300 метрів від ядерних реакторів. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Після опівночі по Південноукраїнській АЕС було скеровано ракету, попередньо «Іскандер», яка влучила за 300 метрів від ядерних реакторів», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. «Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі», – додали в ОК.

Наразі всі три енергоблоки станції працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу нема.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на 19 вересня у районі території Південноукраїнської АЕС прогриміли вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

Згодом стало відомо, що 19 вересня о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів Південноукраїнської АЕС.