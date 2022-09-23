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ISW попереджає: Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ISW попереджає: Росія планує влаштувати нові провокації на Запорізькій АЕС
Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС в березні 2022 року
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ заявило про початок переговорів щодо створення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС

Переговори МАГАТЕ про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції навряд чи суттєво покращать ситуацію на АЕС і можуть дати інформаційну можливість російським військам для влаштування провокацій. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 22 вересня заявив, що МАГАТЕ почало «продуктивні переговори» з міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою, главою МЗС Росії Сергієм Лавровим і президентом Франції Еммануелем Макроном щодо створення зони ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

Аналітики вважають, що такі переговори навряд чи суттєво покращать ситуацію через те, що Росія продовжує намагатися влаштовувати провокації на АЕС. 

«Незважаючи на позитивні наміри зовнішніх переговорників, російські сили можуть використати переговори як можливість влаштувати подальші провокації на ЗАЕС і звинуватити українські війська у загрозі безпеці АЕС, як вони неодноразово робили в минулому… Російська влада може спробувати використати переговори МАГАТЕ, щоб звинуватити Україну в ядерній безвідповідальності, намагаючись применшити постійну підтримку Заходу Україні», – зазначили аналітики ISW.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС. У результаті обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пообіцяв збільшити кількість представників агентства на Запорізькій атомній електростанції.

Теги: МАГАТЕ окупанти переговори росія Запорізька АЕС війна Україна

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