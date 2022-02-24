Евакуація в Уманському районі: куди звертатися людям

Місто і околиці зазнали потужного нападу російських окупантів

В Умані та районі триває евакуація.

Оновлено локацію пункту збору для тих, хто без автівок: Умань, вул. Вокзальна, 1Б, станція «Круїз-авто».

Там чекатимуть автобуси.

Контактний центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.

Удень у центр Умані влучив снаряд. Є загиблий, оголошена евакуація.

«Умань: у центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні», – повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

Скічко додав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

«Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА», – зазначив голова ОДА.

Вранці 24 лютого місто Умань (Черкаська область) піддалося удару російської авіації. Як повідомляють місцеві мешканці, над містом вночі пролетів літак, який скидав міни.

Кілька з них поцілили у центральну частину міста. Місцева поліція повідомляє про одну загиблу людину. Пошкоджень зазнали будівлі, згоріли кілька автомобілів.

Вочевидь, атака була спрямована на військову частину у селі Розсішки під Уманню. Зокрема, один із засобів ураження потрапив у АЗС поблизу від Розсішок.