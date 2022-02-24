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    Події в Україні

    Евакуація в Уманському районі: куди звертатися людям

    Умань після нальоту авіації РФ - Евакуація в Уманському районі: куди звертатися людям
    Умань після нальоту авіації РФ
    фото: Инсайдер UA/Telegram

    Місто і околиці зазнали потужного нападу російських окупантів

    В Умані та районі триває евакуація.

    Оновлено локацію пункту збору для тих, хто без автівок: Умань, вул. Вокзальна, 1Б, станція «Круїз-авто».

    Там чекатимуть автобуси.

    Контактний центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.

    Удень у центр Умані влучив снаряд. Є загиблий, оголошена евакуація.

    «Умань: у центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні», повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

    Скічко додав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

    «Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА», – зазначив голова ОДА.

    Вранці 24 лютого місто Умань (Черкаська область) піддалося удару російської авіації. Як повідомляють місцеві мешканці, над містом вночі пролетів літак, який скидав міни.

    Кілька з них поцілили у центральну частину міста. Місцева поліція повідомляє про одну загиблу людину. Пошкоджень зазнали будівлі, згоріли кілька автомобілів.

    Вочевидь, атака була спрямована на військову частину у селі Розсішки під Уманню. Зокрема, один із засобів ураження потрапив у АЗС поблизу від Розсішок.

    Теги: Умань місто евакуація
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    Евакуація в Уманському районі: куди звертатися людям