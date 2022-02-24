Внаслідок ранкового обстрілу на Вінниччині загинули двоє військових, 25 поранені

Росіяни били з безпілотника по арсеналах

Біля Калинівки на Вінниччині унаслідок обстрілу та спричиненої ним пожежі на арсеналі загинули двоє військових, ще 25 осіб поранені. За попередньою інформацією поцілили з безпілотника, ракетою або літаком, повідомляє «Укрінаінфо».

Пожежники гасять вогонь на території частини, а військові евакуюють населення.

Вибуховою хвилею пошкоджено кілька житлових будинків, які знаходяться на території військової частини.

«Там вибито все: пластикові двері, пластикові вікна. Зривною хвилею. Була взривна хвиля. Я так розумію щось зірвалось», каже місцева жителька і додає, що цього варто було очікувати.

Голова Калинівської міської громади Василь Поліщук: «Унаслідок обстрілу на території ВЧ А1119 зайнялися склади стрілецької зброї. Був один загиблий безпосередньо на вишці. Поранено до 20 військових і шість вільнонайманих цивільних осіб. Усі вони госпіталізовані, перебувають у стані до середньої важкості. Їм усім надається допомога. На жаль, був один «важкий» військовий, він помер у лікарні», – сказав Поліщук.

За його словами, наразі ситуація контрольована. Пожежу гасять спеціалізовані підрозділи військової частини – пожежні танки. Їм допомагають бійці ДСНС.

Відбулась евакуація мешканців сіл, які знаходяться на небезпечній відстані від військового арсеналу. Евакуйовано й військових. Їх розміщено у місцевій школі, організовано харчування. Руйнувань і пошкоджень житлових будинків за межами військової частини наразі не зафіксовано.

Раніше у Вінницькій ОДА підтвердили пошкодження трьох об'єктів військової інфраструктури на території області – у військових частинах поблизу м. Тульчина, с. Бохоники та м. Калинівки.

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