«Виходьте на вулиці» Лікар Комаровський емоційно звернувся до матерів російських солдат

Комаровський: «Вони прийшли віддавати свої життя та забирати наші»

Відомий лікар Євгеній Комаровський закликає окупантів отямитися. Він зараз перебуває з рідними у Харкові і написав звернення в Instagram.

«Я у Харкові. Діти, онуки, друзі у Харкові. З ранку безуспішно намагаюся вийти в ефір - відео інтернет не тягне. Тут, в Україні, всі розуміють. Не вірять, не хочуть вірити. Не хочуть, не можуть при здоровому глузді це прийняти. Але вже 7 години минуло, як почалося, і прийняли. Я зараз пишу не для наших. Я пишу жителям Росії. Вас десятки мільйонів. Саме десятки мільйонів тих, хто читає мої книги, дивиться мої програми, кому я реально допоміг за ті 40 років, що лікую дітей, навчаю батьків, відповідаю на тисячі запитань.Зараз тисячі хлопчаків, яких ви виростили здоровенькими, дивляться на мою країну в приціл, натискають кнопку «пуск», помирають і помиратимуть. Ви всі, хто зараз, як і ми в жаху біля екранів, ви можете хоча б спробувати це зупинити!», – написав Комаровський.

Лікар також звернувся до матерів російських солдат, щоб не пускали дітей на війну. «Згадайте, як ви читали дітям пророче «Тараканище» – та й яка ж мати погодиться віддати свою дорогу дитину! Не віддавайте своїх дітей, не забирайте моїх. Виходьте на вулиці, зараз вирішується майбутнє не лише моєї країни, а й вашої. Вони, ці діти, зараз тут, прийшли віддавати свої життя та забирати наші... Прокинувся сьогодні о 5-й ранку від канонади. Війна!», – резюмував Комаровський.

Як стало відомо з інформації ДСНС, 24 лютого в Чугуєві виникла пожежа в багатоквартирному будинку в результаті ворожого обстрілу. Загинула дитина.

«24 лютого о 08:23 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу», – говориться в повідомленні.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців. О 9:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.

В результаті військового бомбардування країною-агресором мирного українського міста Чугуїв, під час виконання своїх службових обов’язків загинула диспетчерка аварійно-диспетчерської служби «Харківгаз» Світлана Пікало. Про це повідомили у відомстві.

Уранці техніка РФ пройшла український кордон у Харківській, а також Чернігівській, Сумській, Луганській областях.

Нагадаємо, військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Також у Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти