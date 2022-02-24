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    Події в Україні

    У центр Умані влучив снаряд. Є загиблий, оголошена евакуація (відео)

    У центральну частину Умані влучив снаряд. Через це влада оголосила про евакуацію частини населення - У центр Умані влучив снаряд. Є загиблий, оголошена евакуація (відео)
    У центральну частину Умані влучив снаряд. Через це влада оголосила про евакуацію частини населення
    фото: скріншот відео

    Скічко додав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини

    У центральну частину Умані влучив снаряд, є загиблий і постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

    «Умань: у центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні», повідомив він.

    Скічко додав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

    «Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА», – зазначив голова ОДА.

    Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

    Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

    Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

    Наразі відомо, що на Вінниччині пошкоджені три військові об'єкти, є поранені.

    Теги: Черкаси АЗС Умань населення Олександр Скічко евакуація
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    У центр Умані влучив снаряд. Є загиблий, оголошена евакуація (відео)