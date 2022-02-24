У центр Умані влучив снаряд. Є загиблий, оголошена евакуація (відео)

У центральну частину Умані влучив снаряд. Через це влада оголосила про евакуацію частини населення

У центральну частину Умані влучив снаряд. Через це влада оголосила про евакуацію частини населення

Скічко додав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини

У центральну частину Умані влучив снаряд, є загиблий і постраждалі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко.

«Умань: у центральну частину міста влучив снаряд. Один загиблий серед цивільного населення, ще п'ятеро в лікарні», – повідомив він.

Скічко додав, що в Уманському районі оголошена евакуація населення в радіусі військової частини – 30 км від Розсішок.

«Масові пункти збору для тих, хто без автівок: на виїзді з Умані на автодорозі Стрий - Ізварине біля АЗС WOG. Там чекатимуть автобуси. Для тих, хто на власному транспорті: їхати автодорогою Н-16 до кола, поворот на Тальне (біля автостанції). Там координуватимуть представники РДА», – зазначив голова ОДА.

Нацполіція посилила охорону по всій Україні та звернулася до громадян. Поліція просить громадян зберігати спокій та керуватися лише інформацією, отриманою з офіційних джерел.

Також вже відомо, що одна людина загинула внаслідок авіаудару по військовому містечку під Києвом.

Крім того, в Умані авіаудар спричинив руйнування та загибель щонайменше однієї людини.

Наразі відомо, що на Вінниччині пошкоджені три військові об'єкти, є поранені.