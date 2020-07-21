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    Події в Україні

    Грози на заході та спека на півдні: прогноз погоди в Україні на вівторок

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    У південній частині України у вівторок повітря прогріється до 33&deg; - Грози на заході та спека на півдні: прогноз погоди в Україні на вівторок
    У південній частині України у вівторок повітря прогріється до 33°

    У Києві 21 липня без опадів, температура вдень 26-28°

    У вівторок, 21 липня, в Україні місцями очікуються грози, температура вдень коливатиметься від 24 до 33° з позначкою «плюс».

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «21 липня в Україні мінлива хмарність. Вночі у південних, вдень у західних та місцями північних областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 28-33°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві 21 липня без опадів, температура вночі 16-18°, вдень 26-28°.

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