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    Події в Україні

    Рятувальники попередили мешканців України про небезпеку

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    На півдні України надзвичайний рівень пожежної небезпеки - Рятувальники попередили мешканців України про небезпеку
    На півдні України надзвичайний рівень пожежної небезпеки

    На Волині очікується підвищення рівнів води в річках

    У п’ятницю, 17 липня, у Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередила пресслужба ДСНС України за даними Укргідрометцентру.

    Разом з тим, сьогодні у західних областях України очікуються грози. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    17 липня при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв  Волинської областi.

    Раніше синоптики повідомили, що 17 липня на заході України очікуються дощі, а на півдні - спека.

    Напередодні синоптики розповіли що станеться з погодою найближчими днями.

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