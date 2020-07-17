Рятувальники попередили мешканців України про небезпеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На півдні України надзвичайний рівень пожежної небезпеки

На Волині очікується підвищення рівнів води в річках

У п’ятницю, 17 липня, у Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередила пресслужба ДСНС України за даними Укргідрометцентру.

Разом з тим, сьогодні у західних областях України очікуються грози. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

17 липня при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см на р. Прип'ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

Раніше синоптики повідомили, що 17 липня на заході України очікуються дощі, а на півдні - спека.

Напередодні синоптики розповіли що станеться з погодою найближчими днями.