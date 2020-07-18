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    Події в Україні

    Загроза підтоплень. На заході України очікується підвищення рівня води у річках

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    У низці областей на заході України очікується підвищення рівнів води у річках - Загроза підтоплень. На заході України очікується підвищення рівня води у річках
    У низці областей на заході України очікується підвищення рівнів води у річках

    18-20 липня на рiчках басейнiв Сяну і Днiстра очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м

    У низці областей на заході України очікується підвищення рівнів води у річках, що може спровокувати підтоплення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    За даними Укргідрометцентру, 18-20 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано- Франкiвська області) очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,2-1 м над рівнями на 8 годину 17 липня, можливий вихід води на окремі ділянки річкових заплав, без решти негативних наслідків. При значних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

    18-20 липня на річці Прип’ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв (Волинська область) буде утримуватись перевищення вiдмiтки затоплення сiльгоспугiдь, присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

    Нагадаємо, 11 липня на території західних областей ліквідовано підтоплення всіх населених пунктів, підвалів і присадибних ділянок, що сталося внаслідок рясних дощів у червні.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 17 липня, у Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки

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