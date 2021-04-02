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    Грози та мокрий сніг: де сьогодні в Україні погіршиться погода

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    У Києві сьогодні вдень невеликий дощ, температура 8-10&deg; тепла - Грози та мокрий сніг: де сьогодні в Україні погіршиться погода
    У Києві сьогодні вдень невеликий дощ, температура 8-10° тепла
    Фото: Главком

    Після ясної та сонячної погоди в Україну повертаються опади

    У більшості областей України сьогодні, 2 квітня, очікується дощ, грози та мокрий сніг, температура вночі 4-9° тепла, вдень 10-15° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Уночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини та більшості західних областей, дощ, вночі в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень у центральних областях окремі грози», – йдеться у повідомленні.

    Згідно з прогнозом, вітер південно-західний, у західних та північних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході, вдень і на півдні країни подекуди пориви 15-20 м/с.

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    Температура вночі 4-9° тепла, у південно-східній частині від 2° тепла до 3° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних та північних областях 7-12°; у Карпатах вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    У Києві сьогодні вдень невеликий дощ, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
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